Hathras News: पेट्रोल लेकर कलक्ट्रेट पहुंची महिला की शिकायत पर एफआईआर

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मालिन गली की रहने वालीं रानी शर्मा की बेटी ने 29 सितंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। मामले में आवास-विकास कॉलोनी के ही रहने वाले आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन कुछ महीने में वह जमानत पर बाहर आ गया। रानी का आरोप है कि आकाश के ही ब्रेनवाश करने पर उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी। घटना से पहले उसने वीडियो बनाया था।रानी का आरोप है कि 24 अगस्त को जब वे अपनी बहन के साथ बाजार गई थीं तो आकाश रास्ते में मिल गया और उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। बृहस्पतिवार को रानी की तहरीर पर आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई है।