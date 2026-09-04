Hathras News: पेट्रोल लेकर कलक्ट्रेट पहुंची महिला की शिकायत पर एफआईआर
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 04 Sep 2026 02:18 AM IST
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बेटी की आत्महत्या के मामले में उचित कार्रवाई न होने का आरोप लगाने वाली महिला की शिकायत पर कोतवाली सदर में एफआईआर दर्ज हो गई है। महिला बुधवार को पेट्रोल लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गई थी, जिसके बाद आनन-फानन धमकी देने वाले युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
मालिन गली की रहने वालीं रानी शर्मा की बेटी ने 29 सितंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। मामले में आवास-विकास कॉलोनी के ही रहने वाले आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन कुछ महीने में वह जमानत पर बाहर आ गया। रानी का आरोप है कि आकाश के ही ब्रेनवाश करने पर उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी। घटना से पहले उसने वीडियो बनाया था।
रानी का आरोप है कि 24 अगस्त को जब वे अपनी बहन के साथ बाजार गई थीं तो आकाश रास्ते में मिल गया और उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। बृहस्पतिवार को रानी की तहरीर पर आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई है।
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मालिन गली की रहने वालीं रानी शर्मा की बेटी ने 29 सितंबर 2025 को आत्महत्या कर ली थी। मामले में आवास-विकास कॉलोनी के ही रहने वाले आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन कुछ महीने में वह जमानत पर बाहर आ गया। रानी का आरोप है कि आकाश के ही ब्रेनवाश करने पर उनकी बेटी ने आत्महत्या की थी। घटना से पहले उसने वीडियो बनाया था।
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रानी का आरोप है कि 24 अगस्त को जब वे अपनी बहन के साथ बाजार गई थीं तो आकाश रास्ते में मिल गया और उन्हें मुकदमा वापस लेने के लिए धमकाया। ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी दी। बृहस्पतिवार को रानी की तहरीर पर आकाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रकरण में जांच शुरू कर दी गई है।
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