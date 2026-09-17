Hathras News: किसान की बेटी बनी देश की शान
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:41 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:41 AM IST
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खेतों में मेहनत कर परिवार का पेट पालने वाले किसान की बेटी ने खेल के मैदान में अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर पूरे देश का मान बढ़ाया है। सासनी क्षेत्र के गांव भोजगढ़ी निवासी 18 वर्षीय मेघना चौधरी पुत्री चौधरी सरजू सिंह का चयन भारतीय ड्यूबॉल टीम में हुआ है। वह 20-22 सितंबर तक आगरा के बालूनी पब्लिक स्कूल में बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली बहुप्रतीक्षित सीरीज में देश के लिए खेलेंगी।
बास्केटबॉल, हैंडबॉल और फुटबॉल के मिश्रण वाले खेल ड्यूबॉल में मेघना अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। साधारण किसान परिवार में जन्मीं मेघना की यह उपलब्धि उनके संघर्ष, मेहनत और जज्बे की मिसाल है। उनके पिता चौधरी सरजू सिंह गांव में रहकर खेती-बाड़ी करते हैं। मेघना ने कक्षा आठ तक की पढ़ाई सासनी के ज्ञान एकेडमी से की, जबकि कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा एबीजी गुरुकुलम सासनी से पूरी की। वर्तमान में वह सासनी के अंजू प्रियंका डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं।
चार बार कर चुकी हैं प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व
पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी मेघना का सफर शानदार रहा है। वह अब तक चार बार राष्ट्रीय स्तर पर और चार बार उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लगातार बेहतर प्रदर्शन के बूते उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। फिलहाल मेघना अपने कोच एवं मेंटोर चौधरी दिलीप सिंह के मार्गदर्शन में सासनी के ज्ञान एकेडमी स्कूल में आगरा में होने वाली सीरीज की तैयारी में दिन-रात पसीना बहा रही हैं।
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अपनी इस उपलब्धि का श्रेय मेघना अपने माता-पिता, परिवारजनों और गुरु एवं कोच को देती हैं। उनका सपना सासनी और अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। बेटी के भारतीय टीम में चयन की खबर मिलते ही पैतृक गांव भोजगढ़ी में खुशी का माहौल है। बुधवार को गांव और क्षेत्र में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।
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बास्केटबॉल, हैंडबॉल और फुटबॉल के मिश्रण वाले खेल ड्यूबॉल में मेघना अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। साधारण किसान परिवार में जन्मीं मेघना की यह उपलब्धि उनके संघर्ष, मेहनत और जज्बे की मिसाल है। उनके पिता चौधरी सरजू सिंह गांव में रहकर खेती-बाड़ी करते हैं। मेघना ने कक्षा आठ तक की पढ़ाई सासनी के ज्ञान एकेडमी से की, जबकि कक्षा नौ से इंटरमीडिएट तक की शिक्षा एबीजी गुरुकुलम सासनी से पूरी की। वर्तमान में वह सासनी के अंजू प्रियंका डिग्री कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं।
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चार बार कर चुकी हैं प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व
पढ़ाई के साथ खेल के मैदान में भी मेघना का सफर शानदार रहा है। वह अब तक चार बार राष्ट्रीय स्तर पर और चार बार उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। लगातार बेहतर प्रदर्शन के बूते उन्होंने भारतीय टीम में जगह बनाई है। फिलहाल मेघना अपने कोच एवं मेंटोर चौधरी दिलीप सिंह के मार्गदर्शन में सासनी के ज्ञान एकेडमी स्कूल में आगरा में होने वाली सीरीज की तैयारी में दिन-रात पसीना बहा रही हैं।
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अपनी इस उपलब्धि का श्रेय मेघना अपने माता-पिता, परिवारजनों और गुरु एवं कोच को देती हैं। उनका सपना सासनी और अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है। बेटी के भारतीय टीम में चयन की खबर मिलते ही पैतृक गांव भोजगढ़ी में खुशी का माहौल है। बुधवार को गांव और क्षेत्र में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा।