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Hathras News: 103 डिग्री बुखार में भी ईशान ने ट्रैक पर भरी रफ्तार

Thu, 17 Sep 2026 02:44 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Thu, 17 Sep 2026 02:44 AM IST
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Even with a fever of 103 degrees, Ishan sped down the track.
जुनून और मजबूत हौसले के आगे बीमारी भी घुटने टेक देती है, इसे साबित कर दिखाया है एयरफोर्स स्कूल आगरा के होनहार छात्र ईशान चौधरी ने। 15वीं ऑल इंडिया एयरफोर्स एथलेटिक्स एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में ईशान ने 103 डिग्री तेज बुखार के बावजूद 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर विद्यालय और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है।
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गांव नगला छत्ती निवासी कुलदीप सिंह आलोक के पुत्र ईशान 12 सितंबर की रात आगरा कैंट से राजधानी एक्सप्रेस से बेंगलुरु के लिए रवाना हुए थे। करीब 32 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद 14 सितंबर की सुबह जब वह बेंगलुरु पहुंचे, तो थकान और डिहाइड्रेशन के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई।
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103 डिग्री तेज बुखार होने पर उन्हें तुरंत एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें दो ड्रिप भी लगाईं। अस्पताल में भर्ती होने के बाद भी ईशान ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन जब प्रतियोगिता का समय आया, तो वह अदम्य साहस दिखाते हुए 400 मीटर दौड़ के ट्रैक पर उतर गए। उन्होंने बीमारी को पीछे छोड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया और पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।
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इससे पहले ईशान ने आगरा के एकलव्य स्टेडियम में आयोजित सेंट्रल एयर कमांड की एयरफोर्स स्कूल एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, जिसके आधार पर उनका चयन इस ऑल इंडिया प्रतियोगिता के लिए हुआ था। बेंगलुरु में आयोजित इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न एयरफोर्स कमांड के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें एयरफोर्स स्कूल आगरा से 30 सदस्यीय दल शामिल हुआ है।
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