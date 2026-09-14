Hathras News: अंग्रेजी के दौर में भी संस्कारों और प्रतियोगी परीक्षाओं की रीढ़ है हिंदी

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कई बार हिंदी का अध्ययन-अध्यापन कराने वाले शिक्षक भी अपनी भाषा में कार्य-व्यवहार करने से हिचकिचाते हैं और अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते हैं। प्रोफेसर राजेश ने आह्वान किया कि जब तक हम स्वयं अपनी मातृभाषा को दैनिक जीवन, हस्ताक्षर और प्रशासनिक कार्यों में गौरव के साथ नहीं अपनाएंगे, तब तक इसे इसका वास्तविक सम्मान नहीं मिल पाएगा।आरडी कन्या पीजी कॉलेज की प्राचार्या एवं वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता डॉ. मंजू वर्मा ने बताया कि आज का युग पूरी तरह प्रतिस्पर्धा का है। इस दौर में भी अधिकांश महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं का मूल आधार हिंदी ही है। विद्यार्थियों के लिए हिंदी माध्यम से विषयों को समझना और तैयारी करना बेहद सहज होता है। उन्होंने कहा कि हमारे महाविद्यालय में आज भी हिंदी विषय में छात्राओं की संख्या 300 से अधिक रहती है, जो इस बात का प्रमाण है कि युवाओं का झुकाव अपनी मातृभाषा के प्रति कम नहीं हुआ है।सेठ फूलचंद बागला पीजी कॉलेज के हिंदी विभाग के प्रोफेसर राजेश कुमार ने हिंदी के दार्शनिक और रोजगारपरक पक्ष को रेखांकित करते हुए कहा कि हिंदी संस्कारों की भाषा है, जिसमें जीवन लहराता है। हिंदी पूरी तरह वैज्ञानिक चेतना से अनुप्राणित है, क्योंकि इसकी लिपि देवनागरी है। जिस प्रकार संस्कृत की गुणवत्ता अक्षुण्ण है, उसी प्रकार हिंदी भी समृद्ध है। दोनों की लिपि समान होने के बावजूद इसका अपना स्वतंत्र स्वरूप और व्याकरण है। आज अनुवाद, मीडिया, सिनेमा और डिजिटल क्षेत्र के जरिए हिंदी विदेशों तक पहुंच रही है और इसमें रोजगार की असीम संभावनाएं हैं।