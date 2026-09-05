Hathras News: पानी में दौड़ा करंट, बाल बाल बचे राहगीर

Hathras News: पानी में दौड़ा करंट, बाल बाल बचे राहगीर
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 05 Sep 2026 01:56 AM IST
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर शुक्रवार को हुई बारिश ने सादाबाद के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। इस बीच तहसील मोड़ पर जलभराव के दौरान पानी में करंट फैलने से बड़ा हादसा होने से बच गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई।
बताया गया कि तहसील मोड़ पर शुक्रवार सुबह बारिश के बाद काफी पानी जमा हो गया था। इस दौरान निकट लगे खंभे से करंट उतरकर सड़क पर भरे पानी में फैल गया। इसकी जानकारी होते ही वहां से गुजर रहे कई लोग बाल-बाल बच गए।
राहगीरों को जलभराव वाले स्थान से दूर किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत कर्मी अंकित पाराशर ने तत्परता दिखाई। उन्होंने जलभराव वाले स्थान के निकट झाड़ियां आदि लगाकर आवागमन रोक दिया। विद्युत निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और करंट को दूर किया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद
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बताया गया कि तहसील मोड़ पर शुक्रवार सुबह बारिश के बाद काफी पानी जमा हो गया था। इस दौरान निकट लगे खंभे से करंट उतरकर सड़क पर भरे पानी में फैल गया। इसकी जानकारी होते ही वहां से गुजर रहे कई लोग बाल-बाल बच गए।
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राहगीरों को जलभराव वाले स्थान से दूर किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नगर पंचायत कर्मी अंकित पाराशर ने तत्परता दिखाई। उन्होंने जलभराव वाले स्थान के निकट झाड़ियां आदि लगाकर आवागमन रोक दिया। विद्युत निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और करंट को दूर किया। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। संवाद
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