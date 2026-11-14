Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   Efforts underway to raise and extend the platform at Mendu railway station

Hathras News: मेंडू रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म को ऊंचा-लंबा करने की कवायद शुरू

Sat, 14 Nov 2026 02:37 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:37 AM IST
विज्ञापन
Efforts underway to raise and extend the platform at Mendu railway station
पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल ने मेंडू रेलवे स्टेशन के विकास की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत स्टेशन के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बढ़ाने के साथ लंबाई भी बढ़ाई जाएगी। प्लेटफॉर्म को मौजूदा मिड लेवल से हाई लेवल में परिवर्तित किया जाएगा।
विज्ञापन

अभी प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कम होने से यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और उतरने में परेशानी होती है। खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्लेटफॉर्म ऊंचा होने से ट्रेन के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच का अंतर कम होगा। वहीं लंबाई बढ़ने से अधिक लंबाई वाली ट्रेनों के ठहराव के दौरान यात्रियों को सुविधा मिलेगी। स्थानीय यात्री लंबे समय से प्लेटफॉर्म की ऊंचाई और लंबाई बढ़ाने की मांग कर रहे थे। पीआरओ इज्जतनगर मंडल सफदर हुसैन ने बताया कि यात्रियों की आवश्यकता के अनुसार निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed