Hathras News: जिला जेल के निर्माण की धीमी गति पर डीएम ने जताई नाराजगी

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निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी को बताया गया कि परियोजना के कार्य की भौतिक प्रगति 78 फीसदी है। उन्होंने कार्यदायी संस्था को श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने गैर-आवासीय भवनों का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।डीएम ने फिनिशिंग, आंतरिक मार्गों के निर्माण और सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट सौंपने और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांचने को भी कहा।विद्युत लाइन शिफ्टिंग की बाधा : निरीक्षण के दौरान विद्युत लाइन शिफ्टिंग और मुख्य मार्ग से जुड़ी निर्माण बाधाओं की जानकारी मिली। डीएम ने मौके से ही संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन किया।उन्होंने समस्याओं का तुरंत निस्तारण करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने जोर दिया कि विभागीय समन्वय के अभाव में विकास कार्य नहीं रुकने चाहिए। उन्होंने सभी विभागों को तालमेल बनाकर लंबित प्रकरणों को निपटाने को कहा।