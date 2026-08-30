Hathras News: प्रमुख रास्तों पर अंधेरे से रूबरू हुए डीएम, जताई नाराजगी

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डीएम नगर पालिका की टीम और एसडीएम सदर राजबहादुर के साथ शहर के छह वार्डों में घूमे।चार वार्डों में उन्हें लाइटें दुरुस्त मिलींए जबकि दो वार्डों में लाइटें खराब होने से अंधेरा मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। जिन वार्डों में लाइटें नहीं लगी थीं या खराब थीं, वहां तत्काल प्रभाव से नई लाइटें लगाने और संबंधित दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। विज्ञापन



निराश्रित गोवंश देखकर जताई नाराजगी

डीएम ने त्योहारों के मद्देनजर सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को देखकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि नगर पालिका की नई गोशाला शुरू हो चुकी है। सड़कों पर मिलने वाले गोवंश को शीघ्र ही वहां स्थानांतरित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य बाजारों में अतिक्रमण की समस्या का भी जायजा लिया। डीएम नगर पालिका की टीम और एसडीएम सदर राजबहादुर के साथ शहर के छह वार्डों में घूमे।चार वार्डों में उन्हें लाइटें दुरुस्त मिलींए जबकि दो वार्डों में लाइटें खराब होने से अंधेरा मिला। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। जिन वार्डों में लाइटें नहीं लगी थीं या खराब थीं, वहां तत्काल प्रभाव से नई लाइटें लगाने और संबंधित दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।निराश्रित गोवंश देखकर जताई नाराजगीडीएम ने त्योहारों के मद्देनजर सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को देखकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि नगर पालिका की नई गोशाला शुरू हो चुकी है। सड़कों पर मिलने वाले गोवंश को शीघ्र ही वहां स्थानांतरित किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान मुख्य बाजारों में अतिक्रमण की समस्या का भी जायजा लिया।

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शहर के प्रमुख रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें बंद होने से शाम ढलते ही अंधेरा छा जाने के संबंध में संवाद न्यूज एजेंसी की खबर अमर उजाला में प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। शनिवार की रात खुद जिलाधिकारी अतुल वत्स पूरे अमले के साथ शहर के भ्रमण पर निकले। उन्होंने शहर के प्रमुख बाजारों में पहुंचकर पथ प्रकाश व्यवस्था का जायजा लिया।