Hathras News: अभिनेत्री स्वरा भास्कर की टिप्पणी पर की शिकायत

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करणी सेना के जिलाध्यक्ष राणा ऋषि प्रताप सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। ज्ञापन में कहा गया कि माता पद्मावती संपूर्ण देश में श्रद्धा, त्याग और सम्मान का प्रतीक हैं। संगठन का आरोप है कि स्वरा भास्कर की टिप्पणी से न केवल क्षत्रिय समाज, बल्कि सनातन धर्म में आस्था रखने वाले देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं।राणा ऋषि प्रताप सिंह ने दावा किया कि इस कथित टिप्पणी से संबंधित वीडियो और अन्य सामग्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। करणी सेना ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को आधार बनाकर मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि प्रकरण में विधिक कार्रवाई की जा रही है।इधर, चंदपा थाने में भी करणी सेना के पदाधिकारियों ने कोतवाली प्रभारी योगेश कुमार को तहरीर सौंपी। करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा शक्ति) अभिषेक सिसोदिया और प्रांतीय उपाध्यक्ष (बृज क्षेत्र) जोगेंद्र सिसोदिया के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।