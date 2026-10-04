Hathras News: ग्राम पंचायत प्रशासक व भतीजे के विरुद्ध रिपोर्ट

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गांव खजूरिया निवासी अवनीश वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि देवेंद्र सिंह ने ब्राह्मण समाज के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। एक ऑडियो में गोली मारने और पीतल भरने जैसी धमकी देने की बात सामने आई है। शिकायतकर्ता ने श्यामसुंदर पर सोशल मीडिया पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने का आरोप लगाया था। कार्रवाई न होने से नाराज ब्राह्मण समाज के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की थी।रिपोर्ट दर्ज होने के दूसरे दिन शनिवार को अवनीश वशिष्ठ ने ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ जनसुनवाई में मंडलायुक्त ओपी आर्य और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा से मुलाकात की। अवनीश ने मुरसान कोतवाली प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए और उन्हें हटाने की मांग की। पुलिस अधीक्षक ने मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। संवाद