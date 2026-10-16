Hathras News: शीतला गांव में दो पक्षों में मारपीट, चार घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Fri, 16 Oct 2026 03:06 AM IST
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क्षेत्र के गांव शीतला में बुधवार रात दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट हो गई। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिसमें सुभाष और ऋषि घायल हो गए। दूसरे पक्ष के भी दो लोगों के घायल होने की जानकारी है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है।
गांव निवासी आशा पत्नी देवेंद्र के अनुसार, बुधवार सुबह उनके घर के पास दीवार से सटाकर एक युवक करब रख रहा था। उन्होंने करब कुछ दूरी पर रखने को कहा, क्योंकि इससे सांप और कीड़े-मकोड़ों के घर में घुसने का खतरा था। इसी बात को लेकर उनके देवर सुभाष और युवक के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। आरोप है कि युवक धमकी देकर चला गया।
आशा का आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे सुभाष और उनके रिश्तेदार ऋषि दूसरे मकान में अपनी मां से मिलने जा रहे थे। रास्ते में 20 से 25 लोगों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। ऋषि को गंभीर हालत में परिजन मथुरा ले गए, जबकि सुभाष को पहले मुरसान सीएचसी, फिर बागला जिला अस्पताल और वहां से अलीगढ़ रेफर किया गया। मुरसान कोतवाली प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है और दोनों पक्षों के दो-दो लोग घायल हुए हैं। मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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गांव निवासी आशा पत्नी देवेंद्र के अनुसार, बुधवार सुबह उनके घर के पास दीवार से सटाकर एक युवक करब रख रहा था। उन्होंने करब कुछ दूरी पर रखने को कहा, क्योंकि इससे सांप और कीड़े-मकोड़ों के घर में घुसने का खतरा था। इसी बात को लेकर उनके देवर सुभाष और युवक के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई हो गई। आरोप है कि युवक धमकी देकर चला गया।
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आशा का आरोप है कि रात करीब 9:30 बजे सुभाष और उनके रिश्तेदार ऋषि दूसरे मकान में अपनी मां से मिलने जा रहे थे। रास्ते में 20 से 25 लोगों ने उन्हें घेरकर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। दोनों घायल हो गए। ऋषि को गंभीर हालत में परिजन मथुरा ले गए, जबकि सुभाष को पहले मुरसान सीएचसी, फिर बागला जिला अस्पताल और वहां से अलीगढ़ रेफर किया गया। मुरसान कोतवाली प्रभारी गिरीश चंद्र गौतम ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई है और दोनों पक्षों के दो-दो लोग घायल हुए हैं। मामले में कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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