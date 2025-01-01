Hathras News: केनरा बैंक के म्यूल खाते में 13 राज्यों से आए 10.39 लाख

विज्ञापन

एनसीआरपी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट पर पुलिस ने खाताधारक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने सीयल किला गेट निवासी जितेंद्र कुमार के केनरा बैंक, मुख्य शाखा स्थित खाते की जांच की, जिसमें ट्रांजेक्शन पाए गए। बैंक खाते से देश के अलग-अलग राज्यों में दर्ज कुल 13 साइबर शिकायतों का सीधा संबंध है। इन मामलों में कुल ठगी गई रकम में से 10,39,737 रुपये इस खाते में दूसरी व तीसरी लेयर में भेजकर ठिकाने लगाए गए।पुलिस की प्राथमिक जांच के अनुसार, खाताधारक जितेंद्र कुमार साइबर फ्रॉड करने वालों के साथ मिला हुआ है। वह धोखाधड़ी से कमाई गई रकम को ठिकाने लगाने और लाभ कमाने में बिचौलिए के रूप में कार्य कर रहा था। तीन दिनों के अंदर म्यूल खाते का यह दूसरा मामला है। इससे पहले 31 अक्तूबर को दर्ज हुई एफआईआर के अनुसार यूको बैंक स्थित एक बैंक के खाते में 16 राज्यों से हुई ठगी के 1.03 करोड़ रुपये ट्रांसफर हुए। एसपी चिरंजीवनाथ सिन्हा ने बताया कि प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर जितेंद्र की तलाश शुरू कर दी है। म्यूल खातों की धर-पकड़ के लिए साइबर सेल टीम को लगाया गया है।