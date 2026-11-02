Hathras News: दामों में नरमी और शुभ मुहूर्त से चमका सराफा बाजार

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दीपावली और धनतेरस से पहले लोगों ने चांदी के सिक्के, बर्तन, लक्ष्मी-गणेश की चांदी और मेटल की प्रतिमाएं खरीदीं। वैवाहिक सीजन को देखते हुए 18 और 22 कैरेट के हल्के व डिजाइनर आभूषणों की भी मांग रही। कारोबारियों के मुताबिक सामान्य दिनों की अपेक्षा बाजार में अधिक ग्राहक पहुंचे और देर शाम तक खरीदारी होती रही।पुष्य नक्षत्र का धार्मिक महत्वज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार 27 नक्षत्रों में पुष्य को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। रविवार को पुष्य नक्षत्र पड़ने से रवि पुष्य योग बनता है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ इसका संयोग खरीदारी और नए कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस मुहूर्त में खरीदी गई सोने-चांदी की वस्तुएं घर में सुख-समृद्धि लाती हैं।- सोने-चांदी के दामों में गिरावट और शुभ मुहूर्त के चलते ग्राहकों ने चांदी के सिक्के, बिस्कुट और लक्ष्मी-गणेश की प्रतिमाओं की खरीदारी की।- वरुण कटारिया, ज्वेलर्स।- रवि पुष्य नक्षत्र पर पूजन सामग्री और हल्के आभूषणों के साथ 18 कैरेट हॉलमार्क ज्वैलरी की मांग रही। रविवार और सर्वार्थ सिद्धि योग से बाजार में ग्राहकों की अच्छी भीड़ रही।- संदीप जैन, ज्वेलर्स