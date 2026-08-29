Hathras News: पुराने एसपी दफ्तर के पास मिला युवक का शव
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sat, 29 Aug 2026 01:49 AM IST
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पुराने एसपी कार्यालय के पास शुक्रवार की सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शिनाख्त के बाद अस्पताल पहुंचे परिजनों ने पुलिस को बताया कि युवक शराब पीने का आदी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक की मौत की वजह लिवर फटने से अत्यधिक खून बहना सामने आई है।
युवक सुबह से रमनपुर वाली सड़क पर साइड में पड़ा था। राहगीर आते-जाते उसे देख रहे थे, लेकिन शराबी समझकर किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। पास के ही दुकानदारों ने जब देखा कि वह सुबह से उठ नहीं रहा तो पुलिस को खबर की गई। सुबह 11 बजे के करीब पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचाया। इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पर युवक के फोटो डाले गए। करीब तीन घंटे बाद शव की शिनाख्त किला गेट निवासी परवेज (35) के रूप में हुई।
सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह शॉक एंड हेमरेज आई है। लिवर फटने के कारण शरीर के अंदर अत्यधिक खून का स्राव हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
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युवक सुबह से रमनपुर वाली सड़क पर साइड में पड़ा था। राहगीर आते-जाते उसे देख रहे थे, लेकिन शराबी समझकर किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी। पास के ही दुकानदारों ने जब देखा कि वह सुबह से उठ नहीं रहा तो पुलिस को खबर की गई। सुबह 11 बजे के करीब पुलिस मौके पर पहुंची तथा युवक को जिला अस्पताल की इमरजेंसी पहुंचाया। इमरजेंसी में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। व्हाट्सएप ग्रुप पर युवक के फोटो डाले गए। करीब तीन घंटे बाद शव की शिनाख्त किला गेट निवासी परवेज (35) के रूप में हुई।
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सीओ सिटी हिमांशु माथुर ने बताया कि पोस्टमार्टम में मौत की वजह शॉक एंड हेमरेज आई है। लिवर फटने के कारण शरीर के अंदर अत्यधिक खून का स्राव हुआ। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।
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