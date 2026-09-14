Hathras News: निजी तस्वीरों के दुरुपयोग और ब्लैकमेल का आरोप

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शिकायत के अनुसार, 18 अगस्त 2026 को एक सोशल मीडिया ग्रुप में अधिवक्ता की ओर से पोस्ट की गई सामग्री से उन्हें तस्वीरों के संबंध में जानकारी हुई। पोस्ट में आरोप लगाया गया था कि महिला शिक्षिका ने युवक के मोबाइल पर अश्लील तस्वीरें भेजी हैं और इन्हें न्यायालय में दाखिल करने के साथ मुख्यमंत्री व शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। शिक्षिका का कहना है कि तस्वीरें उनके घर के निजी स्थान की हैं और उनका इस्तेमाल बिना अनुमति किया गया। आरोप है कि तस्वीरों के जरिए उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने, ब्लैकमेल करने और पूर्व में दर्ज मुकदमों में समझौता या उन्हें वापस लेने का दबाव बनाया गया। शिक्षिका ने नामजद आरोपियों की संलिप्तता का भी आरोप लगाया है। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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क्षेत्र की एक महिला शिक्षिका ने निजी तस्वीरों के दुरुपयोग, निजता भंग करने और ब्लैकमेल किए जाने का आरोप लगाते हुए पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना निजी तस्वीरों को सार्वजनिक चर्चा में लाकर सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित करने का प्रयास किया गया।