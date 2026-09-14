Hathras News: हेलमेट न पहनने पर 500 रुपये मांगने का वीडियो वायरल

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वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में भी इसकी चर्चा शुरू हो गई। चामड़ गेट क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान हेलमेट नहीं पहनने पर एक बाइक चालक को रोक लिया गया। वायरल वीडियो में वाहन चालक और पुलिसकर्मी के बीच 500 रुपये देने को लेकर बातचीत होती सुनाई दे रही है। मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी बातचीत को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले में सीओ ट्रैफिक दुष्यंत सिंह ने बताया कि प्रकरण की जानकारी मिली है। मामले की जांच कराई जाएगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

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शहर के चामड़ गेट इलाके में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान हेलमेट न पहनने पर बाइक सवार से 500 रुपये मांगने की बातचीत का वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में वाहन चालक और ट्रैफिक पुलिसकर्मी मोहन सिंह के बीच 500 रुपये को लेकर बातचीत सुनाई दे रही है।