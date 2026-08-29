Hathras News: शहर में नो एंट्री, जाम रोकने के लिए ई-रिक्शा पर रोक

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सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक लागू रही व्यवस्था के दौरान शहर के प्रमुख बाजारों और मार्गों पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया गया। बाहरी क्षेत्रों से आने वाले चार पहिया वाहनों को शहर के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं, ई-रिक्शा के प्रवेश पर रोक लगाए जाने से बाजार क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने का प्रयास किया गया।शहर में पंजाबी मार्केट, सासनी गेट चौराहा, भूरापीर चौराहा, किला गेट, चामड़ गेट, आगरा रोड शहीद पार्क तिराहा, बस स्टैंड तिराहा, बुर्ज वाला कुआं तिराहा, घंटाघर आदि स्थानों पर बैरियर लगाए गए। शहर के व्यस्त चौराहों पर पुलिसकर्मी लगातार निगरानी करते रहे और जाम की स्थिति बनने पर वाहनों को आगे बढ़ाया।पुलिस की ओर से लोगों से अपील की गई कि नो एंट्री के दौरान निर्धारित मार्ग और पार्किंग व्यवस्था का पालन करें। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि भीड़भाड़ वाले समय में यातायात का दबाव कम करने और लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।