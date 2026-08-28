Hathras News: अरेबिक बेल व मिनिमल फ्लोरल डिजाइन की मेहंदी बनी पसंद

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भारी-भरकम और पूरे हाथ भरने वाली पारंपरिक मेहंदी के बजाय महिलाएं अब अरेबिक बेल, मिनिमल फ्लोरल और पोर्ट्रेट स्टाइल डिजाइनों को अधिक प्राथमिकता दे रही हैं। इसके अलावा भाइयों के प्रति स्नेह दर्शाने के लिए कलाई पर भैया, भाइयों के नाम या भैया-भाभी के कस्टमाइज्ड कोटेशन लिखवाने का क्रेज भी युवतियों में सबसे ज्यादा देखा जा रहा है।ट्रेंड में हैं मॉडर्न और कस्टमाइज्ड डिजाइनइस बार रक्षाबंधन पर अरेबिक बेल और बरोक फ्लोरल पैटर्न की सबसे ज्यादा मांग है। ज्यादातर कामकाजी महिलाएं और लड़कियां ऐसे डिजाइन पसंद कर रही हैं, जो दिखने में बेहद बारीक, सोबर और आकर्षक हों। एडवांस बुकिंग के कारण इस बार पार्लर में देर रात तक मेहंदी लगाने का काम चल रहा है।-सीमा सिंह, ब्यूटी पार्लर संचालक, गोशाला रोड।अब महिलाएं घर पर मेहंदी लगाने के बजाय ट्रेंड आर्टिस्टों से फिनिशिंग के साथ मेहंदी लगवाना पसंद करती हैं। मिनिमल फ्लोरल डिजाइन के साथ कलाई पर भाई का नाम या स्पेशल रक्षाबंधन कोटेशन लिखवाने का नया ट्रेंड आया है। इसके लिए युवतियों ने हफ्तों पहले ही बुकिंग करा ली थी।-सपना आमेरिया, ब्यूटी पार्लर संचालक, बागला मार्ग।