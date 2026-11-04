Hathras News: पुलिस के सामने हिस्ट्रीशीटर ने युवक पर किया हमला

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मारपीट के बाद युवक ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। शिकायत के बाद एसपी के हस्तक्षेप पर तत्काल आरोपी हिस्ट्रीशीटर व उसके साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।गांव जरैरा में दो नवंबर की शाम ग्रामीणों के बीच विवाद हो गया था। मामले को सुलझाने और दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए ग्राम जरैरा निवासी गौरव पचौरी को पुलिस चौकी जरैरा बुलाया गया था। पीड़ित गौरव पचौरी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, जब वह शाम करीब सात बजे चौकी पहुंचे, तो वहां चौकी इंचार्ज मौजूद नहीं थे।इस दौरान चौकी के अंदर गांव के ही हिस्ट्रीशीटर व गांव प्रशासक के पति सुशील और उसका साथी मयंक कौशिक कुर्सी पर बैठे थे। आरोप है कि देखते ही दोनों ने गौरव से गाली-गलौज शुरू कर दी। जब गौरव ने विरोध किया, तो आरोपी और अधिक उग्र हो गए और दोनों ने मिलकर उन्हें लात-घूंसों से पीटना शुरू कर दिया।हमले के दौरान आरोपी सुशील ने जान से मारने की नीयत से गौरव का गला दबा दिया, जिससे उनकी सांसें रुकने लगीं और वे मरणासन्न स्थिति में पहुंच गए। चौकी पर मौजूद अन्य लोगों और स्टाफ ने बीच-बचाव कर उनकी जान बचाई। आरोपियों ने धमकी दी कि यदि वे चौकी से बाहर निकले तो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।चौकी पर पुलिस बल कम होने के कारण पीड़ित ने तुरंत 112 नंबर पर कॉल की, जिसके बाद पीआरवी गाड़ी के आने पर आरोपी मौके से धमकी देते हुए फरार हो गए।गुंडा एक्ट की कार्रवाई में जुटी पुलिसपुलिस चौकी के अंदर हमला करने के आरोपी हिस्ट्रीशीटर पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एएसपी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि आरोपी के आपराधिक इतिहास को देखते हुए उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970 के तहत कार्रवाई के लिए पत्रावली आगे बढ़ाई गई है। एएसपी ने कहा कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई हैं।