Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   A decline in gold and silver prices has brought renewed vibrancy to the bullion market.

Hathras News: सोने-चांदी के दामों में गिरावट से सराफा बाजार में लौटी रौनक

Sat, 14 Nov 2026 02:31 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो
Aligarh Bureau अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:31 AM IST
विज्ञापन
A decline in gold and silver prices has brought renewed vibrancy to the bullion market.
शहर के एक ज्वेलर्स के यहां आभूषण खरीदते ग्राहक। संवाद - फोटो : samvad
त्योहार गुजरते ही सोने-चांदी के दामों में आई भारी गिरावट से सराफा बाजार में रौनक लौटने लगी है। दोनों धातुओं के भाव में 10 हजार रुपये से अधिक की कमी आने से ग्राहकों को राहत मिली है। आगामी सहालग को देखते हुए आभूषणों की खरीदारी और एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है।
विज्ञापन

त्योहारी सीजन में अंतरराष्ट्रीय बाजार की उठापटक और मांग के चलते सोना-चांदी के भाव ऊंचे स्तर पर पहुंच गए थे। इससे आम ग्राहकों ने खरीदारी टाल दी थी। अब दाम घटने पर गुड़हाई बाजार, कमला बाजार, नयागंज और बैनीगंज के आभूषण शोरूमों में ग्राहकों की चहल-पहल बढ़ रही है। नवंबर और दिसंबर में शादी वाले परिवार मंगलसूत्र, हार, कंगन, अंगूठी, पायल और बिछुआ खरीद रहे हैं। कई ग्राहक भाव फिर बढ़ने की आशंका में एडवांस बुकिंग भी करा रहे हैं।
विज्ञापन

सराफा कारोबारी सुधीर जैन के अनुसार, ऊंचे भाव के कारण खरीदारी से दूर रहने वाले ग्राहक अब बाजार में लौट रहे हैं। ज्वेलर्स दिलीप अग्रवाल ने बताया कि कीमतें घटने से मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट संतुलित हुआ है। भाव स्थिर रहे तो इस सहालग में सराफा कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed