Aligarh News: सिटी में आज

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सासनी : गंगा मंदिर पर प्रभात री का आयोजन सुबह छह बजे

बैठक

हाथरस : शिक्षक भवन में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक दोपहर तीन बजे

भंडारा

सादाबाद : राया मार्ग स्थित ग्राम पंचायत कजरौठी के पल्हावत गांव में भंडारा सुबह 10 बजे

खेलकूद

सादाबाद : इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे

छप्पन भोग

आंधीवाल आश्रम : महाकाल महादेव मंदिर पर महाआरती व छप्पन भोग का आयोजन शाम छह बजे

थाना दिवस

सहपऊ : थाना सहपऊ में थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे

प्रभातफेरी