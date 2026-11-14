Aligarh News: सिटी में आज
अलीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:28 AM IST
Updated Sat, 14 Nov 2026 02:28 AM IST
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प्रभातफेरी
सासनी : गंगा मंदिर पर प्रभात री का आयोजन सुबह छह बजे
बैठक
हाथरस : शिक्षक भवन में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक दोपहर तीन बजे
भंडारा
सादाबाद : राया मार्ग स्थित ग्राम पंचायत कजरौठी के पल्हावत गांव में भंडारा सुबह 10 बजे
खेलकूद
सादाबाद : इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे
छप्पन भोग
आंधीवाल आश्रम : महाकाल महादेव मंदिर पर महाआरती व छप्पन भोग का आयोजन शाम छह बजे
थाना दिवस
सहपऊ : थाना सहपऊ में थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे
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सासनी : गंगा मंदिर पर प्रभात री का आयोजन सुबह छह बजे
बैठक
हाथरस : शिक्षक भवन में उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक दोपहर तीन बजे
भंडारा
सादाबाद : राया मार्ग स्थित ग्राम पंचायत कजरौठी के पल्हावत गांव में भंडारा सुबह 10 बजे
खेलकूद
सादाबाद : इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सुबह 11 बजे
छप्पन भोग
आंधीवाल आश्रम : महाकाल महादेव मंदिर पर महाआरती व छप्पन भोग का आयोजन शाम छह बजे
थाना दिवस
सहपऊ : थाना सहपऊ में थाना दिवस का आयोजन सुबह 10 बजे