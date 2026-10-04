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Hathras News: जिले के 3,055 छात्र-छात्राओं को मिली छात्रवृत्ति

Sun, 04 Oct 2026 02:12 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस
संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस Updated Sun, 04 Oct 2026 02:12 AM IST
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3,055 students in the district received scholarships.
पीबीएएस इंटर कालेज में आयोजित कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को छात्रवृ​त्ति प्रमाणपत्र वितरित कर - फोटो : Information Department
प्रदेश सरकार की छात्रवृत्ति योजना के तहत शनिवार को जिले के सभी वर्गों के 3,055 मेधावी और जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र वितरित किए गए। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आयोजित राज्यस्तरीय छात्रवृत्ति वितरण समारोह का जिले के विद्यालयों में सजीव प्रसारण दिखाया गया।
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जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम पीबीएएस इंटर कॉलेज में सीडीओ पीएन दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। सुबह 10 बजे से छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के संबोधन और छात्रवृत्ति अंतरण कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। इसके बाद सीडीओ ने प्रतीकात्मक रूप से पूर्वदशम (कक्षा 9 व 10) के 28 छात्र-छात्राओं और दशमोत्तर (कक्षा 11 व 12) के 24 विद्यार्थियों को मंच से छात्रवृत्ति प्रमाणपत्र प्रदान किए।
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जिला समाज कल्याण अधिकारी सरिता ने बताया कि जिले में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) के सभी वर्गों के 1,918 छात्र-छात्राओं और दशमोत्तर (कक्षा 11-12) के 1,137 छात्र-छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि सीधे अंतरित की गई है। इस प्रकार जिलेभर में कुल 3,055 विद्यार्थियों को इस चरण में छात्रवृत्ति का लाभ मिला है। संवाद
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