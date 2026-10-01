Hardoi News: घर में संदिग्ध हालात में युवती का फंदे से लटका मिला शव

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दहेलिया रामपुर निवासी नरेश खेती करते हैं। उनकी दो बेटियां और चार बेटे हैं। उनकी बड़ी बेटी निशा (21) ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की थी। पिता नरेश ने बताया कि बुधवार दोपहर निशा की मां उर्मिला दवा लेने के लिए घर से बाहर गई थीं। घर में निशा और उसकी छोटी बहन गुड़िया ही मौजूद थी। गुड़िया नीचे घर की साफ-सफाई कर रही थी जबकि निशा छत पर बने कमरे में चली गई। काफी देर तक निशा नीचे नहीं आई तो गुड़िया उसे बुलाने छत पर पहुंची। कमरे में पहुंचते ही उसने निशा को साड़ी के फंदे से लटका देखा। यह देखकर वह चीखती हुई नीचे भागी। चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए।ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजन से घटना की जानकारी ली। हालांकि परिजन आत्महत्या के पीछे की वजह नहीं बता पा रहे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया। कोतवाल एसएन सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारण स्पष्ट हो सकेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है।