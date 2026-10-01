Hardoi News: फ्रेशर पार्टी में विद्यार्थियों ने गीत-गजलों से समां बांधा

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कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य प्रो. कौशलेंद्र कुमार सिंह, विभागाध्यक्ष डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह, डॉ. अखिलेश कुमार और मोहम्मद सलीम ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन कर किया।शशिभाल मिश्रा, श्रेयस शुक्ला, शताक्षी बाजपेयी, शिवम वर्मा, सोनू कुमार, आयुषी और संचिता यादव सहित अन्य विद्यार्थियों ने गीत, गजल, हास्य और अभिनय के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। रंगारंग प्रस्तुतियों से विद्यार्थियों ने खूब तालियां बटोरीं। कार्यक्रम का संचालन नलिन त्रिपाठी और तृषा शुक्ला ने किया। इस मौके पर डॉ. शिवेंद्र सिंह, डॉ. दीपक राय, डॉ. सरिता वर्मा, डॉ. शिखा पांडेय और डॉ. अजय शुक्ला मौजूद रहे।