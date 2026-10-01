Hardoi News: बाढ़ से नष्ट फसलों का मुआवजा दिलाने की मांग

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हरदोई। सई नदी में आई बाढ़ से नीर ग्राम पंचायत के कपूपुर, मटेरा, भुड़वा, रहार, चैनापुरवा समेत कई गांवों में फसलें नष्ट हो गईं। खेतों में जलभराव होने के साथ कई कच्चे मकान भी गिर गए। मवेशी भी प्रभावित हुए। इसको लेकर ग्रामवासियों ने बृहस्पतिवार को जिलाधिकारी को प्रार्थनापत्र देकर नुकसान का आकलन कराने की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि हर साल बाढ़ से नुकसान होता है लेकिन किसानों को संतोषजनक मुआवजा नहीं मिलता। उन्होंने कमेटी गठित कर प्रभावित गांवों और कृषि भूमि का सर्वे कराने तथा किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए कहा। प्रार्थनापत्र पर ओमप्रकाश, प्रवीण कुमार सिंह और देश दीपक सिंह समेत ग्रामीणों के हस्ताक्षर हैं।