Hardoi News: संदिग्ध हालात में महिला का छप्पर में फंदे से लटका मिला शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:59 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 10:59 PM IST
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= मजदूरी करने गया था पति, घर में बच्चों संग अकेली थी महिला
संवाद न्यूज एजेंसी
बघौली। सुरसा थाना क्षेत्र के जगतपुरवा के खजुरहरा गांव में शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव घर के छप्पर में गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला। फंदे पर लटकी महिला के पैर जमीन पर लगे होने से घटना की परिस्थितियां संदिग्ध नजर आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गांव निवासी दयाराम राज मिस्त्री का काम करता है। बीते चार दिनों से दयाराम अपने साढ़ू के यहां राज मिस्त्री का काम करने गया था। घर पर उसकी पत्नी अर्चना (30) अपने पांच बच्चों के साथ अकेले रह रही थी। दयाराम ने बताया कि अर्चना की मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसका इलाज हरदोई के एक निजी अस्पताल से चल रहा था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे अर्चना रोज की तरह बच्चों के साथ घर के बाहर टहलने निकली थी। कुछ देर बाद वह अचानक घर की ओर चल दी। इस पर बेटी ने उससे घर जाने की वजह भी पूछी थी। टहलने के बाद अर्चना घर पहुंची। कुछ समय बाद छप्पर के अंदर उसका शव गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला। बच्चों ने मां को फंदे पर लटका देखा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि महिला के मानसिक रूप से परेशान होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बघौली। सुरसा थाना क्षेत्र के जगतपुरवा के खजुरहरा गांव में शुक्रवार की सुबह एक महिला का शव घर के छप्पर में गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला। फंदे पर लटकी महिला के पैर जमीन पर लगे होने से घटना की परिस्थितियां संदिग्ध नजर आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
गांव निवासी दयाराम राज मिस्त्री का काम करता है। बीते चार दिनों से दयाराम अपने साढ़ू के यहां राज मिस्त्री का काम करने गया था। घर पर उसकी पत्नी अर्चना (30) अपने पांच बच्चों के साथ अकेले रह रही थी। दयाराम ने बताया कि अर्चना की मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था और उसका इलाज हरदोई के एक निजी अस्पताल से चल रहा था। शुक्रवार तड़के करीब चार बजे अर्चना रोज की तरह बच्चों के साथ घर के बाहर टहलने निकली थी। कुछ देर बाद वह अचानक घर की ओर चल दी। इस पर बेटी ने उससे घर जाने की वजह भी पूछी थी। टहलने के बाद अर्चना घर पहुंची। कुछ समय बाद छप्पर के अंदर उसका शव गमछे के सहारे फंदे से लटका मिला। बच्चों ने मां को फंदे पर लटका देखा तो परिवार में चीख-पुकार मच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल की। परिजनों ने फिलहाल किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि महिला के मानसिक रूप से परेशान होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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