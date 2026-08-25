Hardoi News: प्याज की माला पहन सपा नेताओं ने 20 रुपये किलो बेची चीनी

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समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रामज्ञान गुप्ता के निर्देशन में सपा नेताओं ने महंगी चीनी और प्याज के विरोध में घर-घर पीडीए चीनी वितरण अभियान शुरू किया है। नई बस्ती और गुप्ता कॉलोनी में करीब तीन क्विंटल चीनी 20 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची। प्रदेश सचिव ने इस दौरान प्याज की माला गले में पहनकर गलियों में भ्रमण किया और सांकेतिक विरोध-प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि चीनी, प्याज समेत रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के बढ़ते दामों ने घरेलू बजट बिगाड़ दिया है।

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हरदोई। खाद्य पदार्थों पर बढ़ती महंगाई के विरोध में मंगलवार को सपा नेताओं ने नई बस्ती और गुप्ता कॉलोनी में चीनी की बिक्री की। प्याज की माला पहनकर सपा नेताओं ने कम दाम पर चीनी की बिक्री करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई पर लगाम लगाने की मांग सरकार से की।