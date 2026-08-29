Hardoi News: सुसराल जा रहे युवक की बाइक बस से टकराकर कार से भिड़ी, दो की मौत

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सांडी थाना क्षेत्र के हसौलिया गांव निवासी गुड्डू (35) खेती करते थे। उनकी सुसराल कोतवाली देहात क्षेत्र के नयागांव हबीबपुर में है। उनकी पत्नी बिटाना श्री बीते 10 दिनों से अपने मायके में थीं। मौसेरे भाई पिंकू ने बताया कि रक्षाबंधन पर वह अपने दोस्त पड़ोसी गांव सहोरा निवासी पुनीत (25) को साथ लेकर ससुराल जा रहे थे। इस दौरान बिलग्राम के कुतुआपुर निवासी सुरजीत भी रेलवेगंज में राखी की दुकान बंद कर स्कूटी से घर जा रहे थे। फतियापुर के पास गुड्डू ने रोडवेज बस को ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस दौरान बाइक का हैंडल बस से छू गया और बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार से जा भिड़ी। पीछे से आ रहा स्कूटी सवार सुरजीत भी हादसे की चपेट में आ गया। हेलमेट न लगाए होने की वजह से गुड्डू को गंभीर चोटें आईं और उनकी भी मौके पर मौत हो गई।हादसे की सूचना पर पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर आ गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी भेज दिया। वहीं घायलों को एंबुलेंस से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया। पुनीत और सुरजीत की हालत गंभीर होने पर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। पुनीत की लखनऊ स्थित हायर सेंटर में शनिवार दोपहर को इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि सुरजीत का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पिंकू ने बताया कि गुड्डू चार भाई-बहनों में सबसे छोटा था और उसकी कोई संतान नहीं थी। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है, मामले की जांच की जा रही है।