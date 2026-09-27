Hardoi News: दो दिन मूसलाधार बारिश तीसरे दिन रिमझिम, ठिठुरा रहा मौसम

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लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कें गीली रहीं। लोगों को जरूरी काम होने पर ही घरों से निकलना पड़ा। बाजारों और मुख्य मार्गों पर भी सामान्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम दिखाई दी। दोपहिया वाहन सवार बारिश से बचने के लिए रेनकोट और छाते का सहारा लेते नजर आए। वहीं, दो दिन हुई मूसलाधार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी रही।इससे लोग काफी परेशान हुए। मौसम वेधशाला प्रेक्षक आरसी वर्मा ने बताया कि रविवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह के समय आर्द्रता 98 प्रतिशत रही, जो शाम तक 96 प्रतिशत पर बनी रही। पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए रहे। उत्तर-पूर्वी दिशा से चार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। रविवार को 3.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। शाम होते-होते ठंडी हवा और बढ़ी नमी के कारण ठिठुरन भी बढ़ गई।सरकारी विभागों से लेकर मंडियों तक जलजमावगल्ला मंडी में पानी भर जाने से व्यापारियों का लाखों रुपये का अनाज भीगकर खराब होने की कगार पर है। मंडी में माल ढुलाई और खरीदारी करने आए किसानों व खरीदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं, नगर पालिका परिसर भी जलभराव की समस्या से लोगों को दोचार होना पड़ा। जिस संस्था पर शहर की सफाई और जल निकासी का जिम्मा है, उसके ही दफ्तर के बाहर पानी जमा होने से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में भी यही स्थिति बनी हुई है। दफ्तर के बाहर जलजमाव होने से स्थिति काफी खराब नजर आई।