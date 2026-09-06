फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hardoi News ›   Two cunning criminals arrested for snatching a woman's mangalsutra in public.

Hardoi News: सरेराह महिला का मंगलसूत्र खींचने में दो शातिर गिरफ्तार

Sun, 06 Sep 2026 10:50 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
Two cunning criminals arrested for snatching a woman's mangalsutra in public.
फोटो-7-सुंदरलाल। संवाद
हरदोई। बीते 31 अगस्त को महिला का मंगलसूत्र नोचे जाने की घटना का खुलासा शहर कोतवाली पुलिस ने कर दिया। मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पुलिस ने दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। भागने की कोशिश में एक शातिर के गिर जाने के कारण उसके पैर में चोट आई है।
विज्ञापन

सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि हरपालपुर कोतवाली क्षेत्र के पलिया निवासी रंजना बीते 31 अगस्त को शहर के डाकघर आई थीं। चार साल की बेटी के साथ वापस घर जाते समय बावन रोड पर चिरंजीव हॉस्पिटल के पास बाइक सवार दो लोगों ने उन्हें रोककर उनका मंगलसूत्र नोच लिया था। मामले की प्राथमिकी शहर कोतवाली में दर्ज की गई थी। सीसीटीवी फुटेज से मिले सुराग के आधार पर पुलिस जांच कर रही थी। मुखबिर से मिली सूचना पर शनिवार आधीरात के बाद बावन रोड बाईपास पर पुलिस ने लखनऊ मूलरूप से अरवल थाना क्षेत्र के सिया मगरौल निवासी सत्यम शुक्ला और लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र के सेमरा गौढ़ी निवासी सुंदरलाल को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन

बताया कि पुलिस को देखकर भागने के दौरान सत्यम शुक्ला गिरकर घायल हुआ है। उसके दाहिने पैर में चोट आई है। लूटा गया मंगलसूत्र बरामद हुआ है। सत्यम शुक्ला के खिलाफ लखनऊ के अलीगंज मड़ियाव, दुबग्गा, ठाकुरगंज, गोमतीनगर, समेत कई थानों में कुल 29 मामले दर्ज हैं। इसी तरह सुंदरलाल के खिलाफ भी लखनऊ के अलग-अलग थानों में छह मामले दर्ज हैं।

फोटो-7-सुंदरलाल। संवाद

फोटो-7-सुंदरलाल। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed