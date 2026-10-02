Hardoi News: व्यापारियों ने यूपीआई पर एमडीआर शुल्क का किया विरोध
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:05 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:05 PM IST
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हरदोई। उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने शुक्रवार को तिकुनिया पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने भारत सरकार की ओर से यूपीआई लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क लगाए जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। शुक्रवार को शहर के सभी दुकानदारों ने यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने से पूरी तरह इनकार कर दिया है। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने कहा कि सांकेतिक विरोध अब अनवरत आंदोलन में बदल चुका है और जब तक सरकार इस जनविरोधी फैसले को वापस नहीं लेती, तब तक यूपीआई से भुगतान बंद रहेगा। जिला अध्यक्ष विमलेश दीक्षित, प्रदेश संगठन मंत्री अजय टंडन, महामंत्री राजन द्विवेदी, अशोक उपाध्याय, अध्यक्ष कैलाश गुप्ता, अवनीश त्रिवेदी, सुरेंद्र सिंह, विभू गुप्ता, रीना गुप्ता, काजल गुप्ता, किरण सिंघल, पदमा सिंह,रजनीश गुप्ता, शिवेंद्र सिंह मौजूद रहे। संवाद
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