Hardoi News: टक्कर मारकर व्यापारी की कार रोकी, पांच किलो चांदी लूटी

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लखनऊ के प्रेमनगर ठाकुरगंज निवासी सराफा व्यापारी हृदयराम सोनी अपने कार चालक करन कश्यप के साथ कार से शाहजहांपुर से पांच किलो चांदी लेकर लखनऊ लौट रहे थे। बिलहरी के पास टोल प्लाजा के निकट पीछे से आई सफेद रंग की कार ने उनकी कार को ओवरटेक करते समय टक्कर मार दी। अनियंत्रित कार सड़क किनारे बजरी पर चढ़कर रुक गई। तभी कार से उतरे चार बदमाशों ने व्यापारी को बाहर खींचकर पीटा और कार की पिछली खिड़की का शीशा तोड़कर चांदी से भरा झोला निकाल लिया। घटना की सूचना पर सीओ संतोष सिंह और अतिरिक्त कोतवाल देवेंद्र कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बस स्टैंड, अल्हापुर समेत कई स्थानों पर नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश की गई, लेकिन उनका सुराग नहीं लगा। जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अशोक मीना भी मौके पर पहुंचे और व्यापारी से घटना की विस्तृत जानकारी ली। पुलिस ने मार्ग में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है। एसपी ने जल्द घटना का खुलासा करने के निर्देश दिए हैं। कोतवाल अरविंद कुमार राय ने बताया कि व्यापारी की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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शाहाबाद। लखनऊ-पलिया राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिलहरी गांव के पास सोमवार रात कार सवार चार बदमाशों ने सराफा व्यापारी की कार में टक्कर मारकर उसे रोक लिया। इसके बाद व्यापारी को कार से खींचकर मारपीट की और पीछे की खिड़की का शीशा तोड़कर झोले में रखी करीब पांच किलो चांदी लूट ली। भागते समय बदमाश व्यापारी के ऊपर मिर्च पाउडर डालकर फरार हो गए।