Hardoi News: बीईओ के जांच टीम ने दर्ज किए बयान, बीआरसी पर तैनात रहे सुरक्षा कर्मी

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प्राथमिक विद्यालय टिमरूख में रसोईगैस पाइप में आग लगने से दो रसोइयां झुलस गई थी। इस मामले में तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. बृजेश त्रिपाठी पर परिजनों ने प्रभारी प्रधानाध्यापक शाहीन बेगम को धमकाने का आरोप लगाया था। जिससे उनकी तबीयत खराब हो गई थी और उनको लखनऊ में उपचार चल रहा था। जहां पर रविवार को उनकी मौत हो गई। शिक्षिका के समर्थन पर शिक्षकों ने पूर्व में विरोध प्रदर्शन किया था। इसको देखते हुए सोमवार को बीआरसी परिसर में पुलिस बल तैनात रहा। बीआरसी आने वाले शिक्षकों से पूछताछ की गई। वहीं, सोमवार को शाहीन बानो का अंतिम संस्कार लखनऊ के असियामऊ कब्रिस्तान में परिजनों ने कर दिया। जिसमें जनपद से शिक्षक और विभिन्न शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी पहुंचे। शिक्षकों ने उनके घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। इनमें अनंत कुमार, देवेंद्र कुमार बाजपेयी, ब्लॉक अध्यक्ष, मो. हारून, शैलेंद्र मौर्या, मंत्री संडीला, दुर्गेश जायसवाल व नूरुल हसन, उपाध्यक्ष, अतुल द्विवेदी, शक्ति साहू, माधुरी और सतीश आदि शामिल रहे।वहीं, इस मामले की मजिस्ट्रियल जांच चल रही है। सोमवार को जॉइंट मजिस्ट्रेट व एसडीएम संडीला नारायणी भाटिया ने खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. बृजेश कुमार त्रिपाठी समेत अन्य संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए हैं। जांच के दौरान घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई गई।