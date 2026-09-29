Hardoi News: सुरक्षित गर्भपात के लिए सही जानकारी जरूरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 01:46 AM IST
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हरदोई। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षित गर्भपात दिवस पर सोमवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें सुरक्षित और विधिसम्मत गर्भपात के कानूनी प्रावधानों और चिकित्सकीय प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवनाथ पांडेय ने गोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित गर्भपात के लिए समाज में सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। इससे महिलाएं उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षित लाभ ले सकेंगी। बाल रोग विशेषज्ञ पंकज मिश्रा ने गर्भपात के कानूनी और चिकित्सकीय पहलुओं पर विस्तार से बताया। उन्होंने गैरकानूनी या असुरक्षित गर्भपात के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति आगाह किया। गोष्ठी में भ्रांतियां दूर करने और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्यकर्मियों को रिपोर्टिंग और अभिलेखीय प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई।
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मुख्य चिकित्सा अधिकारी भवनाथ पांडेय ने गोष्ठी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षित गर्भपात के लिए समाज में सही जानकारी पहुंचाना आवश्यक है। इससे महिलाएं उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का सुरक्षित लाभ ले सकेंगी। बाल रोग विशेषज्ञ पंकज मिश्रा ने गर्भपात के कानूनी और चिकित्सकीय पहलुओं पर विस्तार से बताया। उन्होंने गैरकानूनी या असुरक्षित गर्भपात के गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति आगाह किया। गोष्ठी में भ्रांतियां दूर करने और महिलाओं को उनके स्वास्थ्य अधिकारों के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्यकर्मियों को रिपोर्टिंग और अभिलेखीय प्रक्रियाओं की भी जानकारी दी गई।
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