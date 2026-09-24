Hardoi News: नीट पीजी में डॉ. प्रखर को मिली सफलता

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हरदोई। मुख्य विकास अधिकारी के पीए सुरेंद्र पाल वर्मा के बेटे डॉ. प्रखर वर्मा ने नीट-पीजी में सफलता पाई है। शहर के आवास विकास कालोनी निवासी डॉ. प्रखर वर्मा ने वर्ष 2017 में सेंट जेम्स स्कूल से कक्षा 12 की पढ़ाई पूरी की थी। तब उन्होंने फिजिक्स में जिला टॉप किया था। इसके बाद नीट यूजी में सफलता पाई थी। आयुर्विज्ञान संस्थान सैफई में वर्ष 2019 में उन्हें एमबीबीएस में दाखिला मिला था। 2024 में डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में जूनियर रेजिडेंट के पद पर तैनाती मिली थी। अब नीट पीजी में सफलता मिलने पर उनके परिजनों के साथ ही परिचितों में भी उल्लास का माहौल है।