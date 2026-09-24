Hardoi News: बस से कुचलकर किशोर की मौत

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नयागांव हबीबपुर के मजरा भुलभुलिया निवासी रमाकांत (16) पिता की पंक्चर बनाने की दुकान पर सहयोग करता था। पिता भन्नू ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह रमाकांत शौच के लिए घर से निकला था। गांव के बाहर हरदोई पिहानी मार्ग स्थित एक पेट्रोल पंप पर पहले से खड़ी प्राइवेट बस इस दौरान चालक ने आगे बढ़ा दी। बस की चपेट में आकर मौके पर ही किशोर की मौत हो गई। हादसे की जानकारी पर परिजन में कोहराम मच गया।मृतक छह भाई-बहनों में चौथे नंबर का था। जानकारी पर पहुंची देहात कोतवाली पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। कोतवाल समर बहादुर सिंह ने बताया कि पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है। फुटेज से हादसा करने वाले वाहन और चालक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है।