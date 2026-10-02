Hardoi News: कमरे में फंदे से लटका मिला किशोरी का शव

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- पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा शवसंवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। लोनार थाना क्षेत्र के गदाईपुर गांव में बृहस्पतिवार की शाम को एक किशोरी ने घर के अंदर कमरे में फंदा लगाकर जान दे दी। दरवाजा न खुलने पर परिजन और ग्रामीण दीवार तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए। शव को फंदे से लटका देख हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।गांव निवासी विद्यासागर की पुत्री कोमल (17) अपनी मां और बहन के साथ रहती थी। पिता ने बताया कि बृहस्पतिवार को कोमल कमरे में थी और दरवाजा अंदर से बंद था। इसी बीच कमरे के अंदर से तेज आवाज सुनाई दी। इस पर उसकी मां कमरे के पास पहुंची, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो आसपास के ग्रामीणों को बुलाया गया।ग्रामीणों ने कमरे की दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया तो कोमल फंदे से लटकी मिली। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार, कोमल मानसिक रूप से कमजोर थी। उसके पिता लखनऊ में और भाई दिल्ली में मजदूरी करते हैं। थाना प्रभारी सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार किशोरी ने कमरे में फंदा लगाकर जान दी। शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।