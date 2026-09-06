Hardoi News: ननिहाल आई किशोरी की पिकअप से कुचलकर मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:49 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 10:49 PM IST
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हरदोई। शहर कोतवाली क्षेत्र के चांदबेहटा में ननिहाल आई किशोरी को रविवार सुबह मछली लदी पिकअप ने कुचल दिया। गंभीर हालत में परिजन उसे मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद चालक पिकअप मौके पर छोड़ कर भाग निकला।
बिलग्राम क्षेत्र के गुरौली निवासी प्रमोद की ससुराल शहर कोतवाली क्षेत्र के चांदबेहटा में है। उनकी पत्नी मंजू देवी रक्षाबंधन पर बेटी माही (4) के साथ मायके गई थीं। रविवार सुबह गांव में माही मकान के बाहर चारपाई पर बैठी थीं। इस दौरान मछली लदी पिकअप ने बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। परिजन आनन फानन माही को मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही परिजन में कोहराम मच गया।
मृतका के पिता दिल्ली में राजमिस्त्री हैं। घटना का पता चलने पर वह भी शाम को हरदोई पहुंच गए। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पिकअप पुलिस के कब्जे में है। चालक की तलाश की जा रही है। मृतका के परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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बिलग्राम क्षेत्र के गुरौली निवासी प्रमोद की ससुराल शहर कोतवाली क्षेत्र के चांदबेहटा में है। उनकी पत्नी मंजू देवी रक्षाबंधन पर बेटी माही (4) के साथ मायके गई थीं। रविवार सुबह गांव में माही मकान के बाहर चारपाई पर बैठी थीं। इस दौरान मछली लदी पिकअप ने बच्ची को कुचल दिया। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। परिजन आनन फानन माही को मेडिकल कॉलेज ले गए। यहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इसका पता चलते ही परिजन में कोहराम मच गया।
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मृतका के पिता दिल्ली में राजमिस्त्री हैं। घटना का पता चलने पर वह भी शाम को हरदोई पहुंच गए। शहर कोतवाल संजय त्यागी ने बताया कि पिकअप पुलिस के कब्जे में है। चालक की तलाश की जा रही है। मृतका के परिजन से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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