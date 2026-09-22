Hardoi News: पार्सल और 15 हजार पाउंड के डीडी का झांसा देकर 9.74 लाख ठगे

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संडीला कोतवाली क्षेत्र के घूमनखेड़ा निवासी रामानुज ने सोमवार को साइबर थाने में तहरीर दी। बताया कि एक सोशल मीडिया प्लेटफार्म के मैसेंजर पर रीता फ्रांसिस नाम की आईडी से उनकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद आरोपियों ने विश्वास में लेने के लिए लंदन से दिल्ली आने वाली फ्लाइट का टिकट और विदेशी मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। पीड़ित के अनुसार बाद में एक महिला ने फोन कर बताया कि उसके नाम से लंदन से पार्सल आया है। इसमें 15 हजार पाउंड का डिमांड ड्राफ्ट है जिसकी कीमत करीब 18 लाख रुपये बताई गई।इसके बाद ठगों ने एयरपोर्ट पर पार्सल की स्कैनिंग, डीडी को भारतीय करेंसी में बदलने, कपड़ों की खरीद और अन्य शुल्कों के नाम पर रकम मांगनी शुरू कर दी। आरोप है कि अलग-अलग बैंक खातों और फोन-पे के माध्यम से करीब 18 बार में कुल 9.74 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए गए। ठगों ने इसके बाद आरबीआई का एटीएम मास्टर कार्ड भेजने का दावा किया और उसे सक्रिय कराने के नाम पर भी रुपये मांगे। पुलिस अधीक्षक से शिकायत के बाद साइबर थाने में रीता फ्रांसिस, इमरान हुसैन, सोनू कुमार, विशाल और रानू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।