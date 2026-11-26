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श्री बेणी माधव विद्या पीठ बालिका इंटर कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में छात्राओं को भारतीय संविधान के महत्व, सांविधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। अपर जिला जज प्रथम प्रेमेंद्र कुमार ने छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम मो. यूनुस, सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी लवलेश कुमार, विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव काव्या सिंह, विशाल दीक्षित, प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक श्याम नारायण यादव, प्रधानाचार्या डॉ. हरजीत कौरव और उप प्रधानाचार्य गीता शुक्ला मौजूद रहीं।आर्य कन्या महाविद्यालय में छात्राओं को भारतीय संविधान के महत्व, सांविधानिक मूल्यों, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। राजनीति विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. अंजू, छात्रा अर्चना यादव व स्नेहा ने संविधान दिवस के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त किए। प्राध्यापिका प्रोफेसर सरिता यादव, प्राचार्या डॉ. सुमन वर्मा वाचन व शपथ के माध्यम से छात्राओं को जागरूक किया। माधौगंज : विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय सदरियापुर, कंपोजिट विद्यालय माधौगंज, उच्च प्राथमिक विद्यालय शहब्दा, कंपोजिट शुक्लापुर भगत, उच्च प्राथमिक विद्यालय पिलखना आदि सहित विद्यालयों में छात्रों को शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं इस दौरान बच्चों ने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए उसके मूल्यों एवं आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।