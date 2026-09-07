Hardoi News: कंटेनर में फंस बाइक सवार छात्र 30 मीटर घिसटा, मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:34 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 11:34 PM IST
विज्ञापन
मल्लावां (हरदोई)। कोतवाली क्षेत्र में राघौपुर मार्ग पर कलेनापुर के पास ओवरटेक करते समय एक कंटेनर ने बाइक सवार छात्र को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद बाइक सवार कंटेनर के पिछले पहिए में फंसकर करीब 30 मीटर तक घिसटता चला गया। चालक कंटेनर छोड़कर भाग गया।
मीन नगर निवासी सुजीत उर्फ सतीश (21) प्रकाश महाविद्यालय बरौना में बीएससी का छात्र था। चाचा राम नरेश ने बताया कि सतीश सोमवार दोपहर मोबाइल सही कराने के लिए बाइक से मल्लावां गया था। लगभग ढाई बजे घर आते समय राघौपुर रोड पर कलेनापुर में पीछे से आकर ओवरटेक कर रहे कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी।
हादसे में सुजीत बाइक समेत कंटेनर के पिछले पहिए में फंसकर तीन मीटर तक घिसटता चला गया। जब तक लोगों ने शोर मचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव सीएचसी ले आई और परिजनों को जानकारी दी। सुजीत उर्फ सतीश चार भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। कोतवाल मनोज सिंह ने बताया कि कंटेनर पुलिस के कब्जे में है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
मीन नगर निवासी सुजीत उर्फ सतीश (21) प्रकाश महाविद्यालय बरौना में बीएससी का छात्र था। चाचा राम नरेश ने बताया कि सतीश सोमवार दोपहर मोबाइल सही कराने के लिए बाइक से मल्लावां गया था। लगभग ढाई बजे घर आते समय राघौपुर रोड पर कलेनापुर में पीछे से आकर ओवरटेक कर रहे कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी।
विज्ञापन
हादसे में सुजीत बाइक समेत कंटेनर के पिछले पहिए में फंसकर तीन मीटर तक घिसटता चला गया। जब तक लोगों ने शोर मचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव सीएचसी ले आई और परिजनों को जानकारी दी। सुजीत उर्फ सतीश चार भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। कोतवाल मनोज सिंह ने बताया कि कंटेनर पुलिस के कब्जे में है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।
विज्ञापन