Hardoi News: कंटेनर में फंस बाइक सवार छात्र 30 मीटर घिसटा, मौत

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मीन नगर निवासी सुजीत उर्फ सतीश (21) प्रकाश महाविद्यालय बरौना में बीएससी का छात्र था। चाचा राम नरेश ने बताया कि सतीश सोमवार दोपहर मोबाइल सही कराने के लिए बाइक से मल्लावां गया था। लगभग ढाई बजे घर आते समय राघौपुर रोड पर कलेनापुर में पीछे से आकर ओवरटेक कर रहे कंटेनर ने बाइक में टक्कर मार दी।हादसे में सुजीत बाइक समेत कंटेनर के पिछले पहिए में फंसकर तीन मीटर तक घिसटता चला गया। जब तक लोगों ने शोर मचाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस शव सीएचसी ले आई और परिजनों को जानकारी दी। सुजीत उर्फ सतीश चार भाई बहनों में दूसरे नंबर का था। कोतवाल मनोज सिंह ने बताया कि कंटेनर पुलिस के कब्जे में है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। पुलिस चालक की तलाश कर रही है।