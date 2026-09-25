Hardoi News: क्लीनिक संचालक के मकान से 50 हजार रुपये और जेवर चोरी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:18 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:18 PM IST
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पचदेवरा। थाना क्षेत्र के उदयपुर तिराहा मोड़ पर चोरों ने बृ़हस्पतिवार रात क्लीनिक संचालक के मकान को निशाना बनाया। दावा है कि घर मेें घुसे चोरों ने अलमारी से 50 हजार रुपये और चांदी के जेवर चोरी कर लिए। मकान के पीछे रखे जनरेटर का अल्टीनेटर भी खोल लिया।
कुलभुलागंज निवासी अर्जुन सिंह उदयपुर तिराहे मोड़ पर क्लीनिक चलाते हैं। परिवार के साथ क्लीनिक के ऊपर ही बने मकान में रहते हैं। बताया कि बृहस्पतिवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार छत पर सोने चला गया था। इस दौरान चोर कमरे में घुस गए। कमरे में रखी अलमारी से 50 हजार रुपये, बच्चों की दो जोड़ी चांदी की पायल, चांदी के चार कंगन और एक करधनी चोरी कर ली। शुक्रवार सुबह लगभग छह बजे जागने पर अर्जुन सिंह को घटना का पता चला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।
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कुलभुलागंज निवासी अर्जुन सिंह उदयपुर तिराहे मोड़ पर क्लीनिक चलाते हैं। परिवार के साथ क्लीनिक के ऊपर ही बने मकान में रहते हैं। बताया कि बृहस्पतिवार रात खाना खाने के बाद पूरा परिवार छत पर सोने चला गया था। इस दौरान चोर कमरे में घुस गए। कमरे में रखी अलमारी से 50 हजार रुपये, बच्चों की दो जोड़ी चांदी की पायल, चांदी के चार कंगन और एक करधनी चोरी कर ली। शुक्रवार सुबह लगभग छह बजे जागने पर अर्जुन सिंह को घटना का पता चला। उन्होंने पुलिस से शिकायत की। प्रभारी निरीक्षक राकेश यादव ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है।
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