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Hardoi News: रक्षाबंधन पर खूब दौड़े सपा के पीडीए ई-रिक्शे, मुफ्त में मिली सुविधा

Fri, 28 Aug 2026 10:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 10:51 PM IST
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SP's 'PDA' e-rickshaws ran extensively on Raksha Bandhan, offering free rides.
हरदोई। रक्षाबंधन के मौके पर सपा नेता रामज्ञान गुप्ता के पीडीए ई-रिक्शे राहगीरों के लिए सफर में मुफीद साबित हुए। दरअसल रक्षाबंधन को देखते हुए सपा नेता ने 11 ई-रिक्शे शुक्रवार सुबह ही हरी झंडी दिखाकर रवाना किए थे। यह ई-रिक्शे पूरी तरह मुफ्त थे। इन्हें पीडीए ई-रिक्शा नाम दिया गया था। दिन भर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में पीडीए ई-रिक्शा रक्षाबंधन का सफर करने वालों के लिए सहायक साबित हुए। दरअसल रोडवेज बसों से मुफ्त यात्रा कर महिलाएं अपने शहर तो आ गईं लेकिन यहां से घरों तक जाने के लिए उन्होंने पीडीए ई-रिक्शा का सहारा लिया। समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश सचिव रामज्ञान गुप्ता ने बताया कि महिलाओं को आवागमन में कोई परेशानी न हो इसलिए यह सुविधा दी गई थी। ई-रिक्शों की रवानगी के दौरान सोनू गुप्ता, धर्मेंद्र यादव, शुभम गुप्ता, प्रेम बाबू गुप्ता, राकेश पाल आदि मौजूद रहे।
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खूब बिकी थी 20 रुपये प्रति किलो चीनी
सपा नेता रामज्ञान गुप्ता ने शहर के अलग-अलग इलाकों में रक्षाबंधन के मद्देनजर 20 रुपये प्रति किलो चीनी बेची थी। इसको लेकर तीन दिन तक अलग-अलग जगहों पर स्टॉल लगाए गए थे। इन स्टॉलों पर तीन दिन में लगभग 10 क्विंटल चीनी बेची गई थी।
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