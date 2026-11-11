Hardoi News: डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार, दंपती की दो बेटों समेत मौत

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प्रयागराज के नीमसरॉय मुड़ैरा के ईडब्लूएस 431 निवासी सौरभ उपाध्याय (39) नोएडा में एक आईटी कंपनी में काम करते थे। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। उनकी दो बहनें प्रयागराज में रहती हैं। भाई दूज और छठ पूजा के मद्देनजर बुधवार सुबह सौरभ अपनी पत्नी मेनका उपाध्याय (36), बेटे व्योम उपाध्याय (7) और शिवओम उपाध्याय (4) के साथ कार से प्रयागराज जाने के लिए निकले थे। कार सौरभ चला रहे थे।गंगा एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या 317 पर सांडी थाना क्षेत्र के भट्योली माफी के पास कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकराकर उसी पर चढ़ गई। घटना में सौरभ और मेनका की मौके पर ही मौत हो गई। व्योम को सांडी सीएचसी और शिवओम को बिलग्राम सीएचसी यूपीडा की एंबुलेंस से ले जाया गया। सांडी सीएचसी में व्याेम को मृत घोषित कर दिया गया। शिवओम को प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में शिवओम को भी मृत घोषित कर दिया गया।उधर, घटनास्थल पर यूपीडा और पुलिस के देरी से पहुंचने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंची यूपीडा की कार को पलट दिया और कर्मचारियों को दौड़ा लिया। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी सुबोध गौतम ने ग्रामीणों को समझाया तो मामला शांत हुआ। हालात देखते हुए मल्लावां, हरपालपुर, बिलग्राम, माधौगंज आदि थानों की पुलिस भी मौके पर बुलाई गई थी। बिलग्राम सीओ राम सूरत सोनकर ने बताया कि तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ है। यूपीडा से सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं। फुटेज मिलने के बाद हादसे की वजह और ज्यादा स्पष्ट हो सकेगी।40 मीटर दूर गिरा कार का इंजन, सौरभ के शव के भी चीथड़े उड़ेमाना जा रहा है कि घटना के समय कार की रफ्तार बहुत तेज थी। यही वजह रही कि कार डिवाइडर पर चढ़ गई। डिवाइडर से टकराने के दौरान कार का एक पहिया निकलकर 40 मीटर दूर जा गिरा तो दूसरी तरफ कार का इंजन व अन्य पुर्जे भी 40 मीटर दूर उछलकर जा गिरे। कार चला रहे सौरभ के शव के भी चीथड़े उड़ गए। दुर्घटनाग्रस्त कार और सड़क पर पड़े दंपती के शव देखकर हर किसी की रूह कांप गई।बहनें घर पर कर रही थीं इकलौते भाई का इंतजार, आई मौत की खबरसौरभ दो बहनों के बीच अकेले थे। उनकी छोटी बहनें भावना पांडेय और मधुमिता उपाध्याय प्रयागराज में ही रहती हैं। दोनों बहनें भाई दूज पर सौरभ के आने का इंतजार कर रही थीं। सौरभ ने परिजन से चार बजे तक प्रयागराज पहुंच जाने की बात कही थी। इससे पहले ही दोपहर लगभग 12:30 बजे हुए हादसे में न सिर्फ सौरभ बल्कि उनकी पत्नी और दोनों बच्चों की भी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलने पर परिजन में कोहराम मच गया। दोनों बहनें बदहवास हो गईं।