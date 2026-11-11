Hardoi News: श्रीराम जानकी मंदिर में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव, उमड़े श्रद्धालु
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:54 PM IST
Updated Wed, 11 Nov 2026 10:54 PM IST
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हरदोई। नवीन गल्ला मंडी परिसर स्थित श्रीराम जानकी मंदिर में अन्नकूट महोत्सव बुधवार को मनाया गया। इस दौरान भगवान को भोग लगाया गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अन्नकूट महोत्सव में शामिल हुए।
अन्नकूट महोतसव कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद वापस घर आते हैं तो अयोध्यावासी दीपोत्सव मनाते हैं। इसके अगले दिन विभिन्न पकवान बनाकर भगवान को भोग अर्पित करते हैं। इसके अलावा इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो अगले दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाकर गोकुल वासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की थी। इन दोनों वजहाें से अन्नकूट मनाया जाता है।
पुजारी मैथिलीशरण ने वैदिक मंत्रों से पूजन कराया। खूब गीत गाए गए। भोग लगाए जाने के बाद आरती और प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान राकेश अग्रवाल, हरिओम गुप्ता, निखिल अग्रवाल, दिलीप गुप्ता, कैलाश गुप्ता, राकेश शुक्ला, उदय अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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अन्नकूट महोतसव कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है। भगवान श्रीराम लंका विजय के बाद वापस घर आते हैं तो अयोध्यावासी दीपोत्सव मनाते हैं। इसके अगले दिन विभिन्न पकवान बनाकर भगवान को भोग अर्पित करते हैं। इसके अलावा इंद्र के अहंकार को नष्ट करने के लिए जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो अगले दिन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से भोग लगाकर गोकुल वासियों ने गोवर्धन महाराज की पूजा की थी। इन दोनों वजहाें से अन्नकूट मनाया जाता है।
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पुजारी मैथिलीशरण ने वैदिक मंत्रों से पूजन कराया। खूब गीत गाए गए। भोग लगाए जाने के बाद आरती और प्रसाद वितरण हुआ। इस दौरान राकेश अग्रवाल, हरिओम गुप्ता, निखिल अग्रवाल, दिलीप गुप्ता, कैलाश गुप्ता, राकेश शुक्ला, उदय अग्रवाल आदि मौजूद रहे।
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