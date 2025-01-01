Hardoi News: दयानंद वाक के सीनियर वर्ग में शौर्य और जूनियर में गहना प्रथम

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संवाद न्यूज एजेंसीहरदोई। आर्यसमाज हरदोई के 141वें वार्षिकोत्सव में सोमवार को सुबह यज्ञाचार्य विमल आर्य ने यज्ञ कराया। यज्ञ की मुख्य यजमान शाल्वी सिंह रहीं। दयानंद वाक प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में रफी अहमद किदवाई इंटर कॉलेज के शौर्य और जूनियर वर्ग में आर्यकन्या पाठशाला की गहना निरंकारी प्रथम रहीं।आर्यकन्या पाठशाला में वार्षिकोत्सव में दयानंद वाक प्रतियोगिता के सीनियर वर्ग में आर्यकन्या पाठशाला की प्राची व अक्षिता और रफी अहमद किदवाई इंटर कॉलेज के वैभव द्वितीय और रफी अहमद के ही अंश तीसरे स्थान पर रहे।जूनियर वर्ग में आर्यकन्या पाठशाला की गहना निरंकारी प्रथम व अर्पिता द्वितीय, सदाशिव शिक्षा निकेतन आदेश कुमार सिंह और आर्यकन्या पाठशाला की जैनब बानो तृतीय रहीं। वहीं इसके बाद के सत्र में महोपदेशक आचार्य विमल आर्य और डॉ. वंशीधर शुक्ल ने वैदिक व्याख्यान दिए।सरस्वती सदन के अध्यक्ष श्रवण कुमार मिश्र, आर्यसमाज के प्रधान राजीव रंजन मिश्र, मंत्री रुद्र दत्त दीक्षित, सभासद आर्य समाज गांगेश पाठक, आर्य कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज और डीएवी इंटर कॉलेज पिहानी चुंगी की सभी शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। मेरठ से आए भजनोपदेशक अनिल दत्त नादान ने भजनों की प्रस्तुतियां दीं। संचालन डॉ. वंशीधर शुक्ल ने किया।