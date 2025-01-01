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Hardoi News: अज्ञात वाहन की टक्कर से स्कूटी सवार दो मजदूरों की मौत

Tue, 20 Oct 2026 12:29 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 12:29 AM IST
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Two laborers riding a scooter killed after being hit by an unidentified vehicle
फोटो-18- संगीत। फाइल फोटो
- संडीला मल्लावां मार्ग पर रविवार रात हुई घटना
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संवाद न्यूज एजेंसी

बेहंदर। कासिमपुर थाना क्षेत्र में संडीला मल्लावां मार्ग पर रविवार रात स्कूटी सवार मजदूरों को किसी वाहन ने टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को संडीला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मृत घोषित कर दिया गया।
बेहसार निवासी अनुराग (22) मजदूरी करते थे। उनके बाबा बोरिंग का काम करते हैं। अनुराग उनके साथ मजदूरी करने भी जाता था। रविवार को अनुराग गांव निवासी संगीत (35) के साथ गंजमुरादाबाद में बोरिंग करने गया था। देर रात लगभग 11 बजे अनुराग और संगीत एक ही स्कूटी से वापस गांव जा रहे थे। संडीला मल्लावां मार्ग पर गौसगंज कटरा के सामने किसी तेज रफ्तार वाहन ने स्कूटी में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से संगीत और अनुराग गंभीर रूप से घायल हो गए।
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स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के परिजनों को सूचना दी। घायलों को बेहंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। यहां से दोनों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उन्हें संडीला सीएचसी ले गए। यहं दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। घटना का पता चलते ही परिजन बिलख पड़े। संगीत के परिवार में पत्नी रानी और पांच बच्चे हैं। अनुराग के परिवार में माता पिता और चार बहने हैं। प्रभारी निरीक्षक घनश्याम राम ने बताया कि स्कूटी सवारों काे टक्कर मार ने वाले वाहन के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। मृतकों के परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

फोटो-18- संगीत। फाइल फोटो

फोटो-18- संगीत। फाइल फोटो

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