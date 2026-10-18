Hardoi News: चुराए और छीने गए सात मोबाइल बरामद, किशोर समेत तीन पकड़े

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सीओ सिटी अजीत चौहान ने बताया कि बीते 15 अक्तूबर को अनंगबेहटा निवासी आदर्श त्रिपाठी ने पुलिस में शिकायत की थी। बताया था कि वह अपने घर से बाहर साइकिल से घूमने निकले थे। पिहानी रोड पर ओवरब्रिज के पास शौच के लिए गए थे। इस दौरान मोबाइल साइकिल की गद्दी पर रखकर गए थे। आरोप है कि इस बीच कोई उनका फोन उठाकर भाग निकला।बीते 12 अक्तूबर को रद्धेपुरवा निवासी सुधांशु पांडेय ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि बाइक सवार दो लोग उनका मोबाइल छीनकर भाग गए। पुलिस मामले की जांच कर रही थी। इस दौरान पता चला कि शहर के आलू थोक निवासी नागेश्वर उर्फ मोनू और गुरगुज्जा निवासी छोटे ने एक किशोर के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम दिया। दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से सात मोबाइल और घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद हुई है। खुलासा करने वाली टीम में शहर कोतवाल संजय त्यागी, जेल चौकी प्रभारी के के यादव, सिपाही नितिन तोमर, सम्राट रघुवंशी, सर्विलांस सेल के ओमवीर, सिपाही गुंजन गिल आदि शामिल रहे।