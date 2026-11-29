Hardoi News: शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:12 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:12 PM IST
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कुरारा (हमीरपुर)। थाना क्षेत्र के मनकी खुर्द गांव में संचालित देशी शराब के ठेके के विरोध में मनकी कला गांव की 24 से अधिक महिलाओं ने ठेके का घेराव कर विरोध-प्रदर्शन किया। महिलाओं ने शराब ठेके को गांव से हटाने की मांग उठाई और चौकी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए।
जानकारी के अनुसार मनकी खुर्द गांव में सरकारी देसी शराब का ठेका संचालित है। आरोप है कि इस ठेके से मनकी कला सहित आसपास के गांवों में दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री कराई जाती है। महिलाओं का कहना है कि रात में ठेका बंद होने के बाद भी लोगों को शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शराब पीकर घर पहुंचने वाले लोग परिवार में गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा करते हैं जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसी समस्या को लेकर महिलाएं शराब ठेके के सामने एकत्र हुईं और धरना-प्रदर्शन करते हुए ठेके को गांव से हटाने की मांग की। महिलाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के दौरान मौके पर पुलिस मौजूद रही। पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया जिसके बाद सभी महिलाएं अपने घर लौट गईं। प्रदर्शन के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही।
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मनकी खुर्द गांव में महिलाओं के प्रदर्शन की जानकारी हुई है। स्थानीय पुलिस से बात कर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
-शंकर पाल, सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन-2 बांदा
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जानकारी के अनुसार मनकी खुर्द गांव में सरकारी देसी शराब का ठेका संचालित है। आरोप है कि इस ठेके से मनकी कला सहित आसपास के गांवों में दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री कराई जाती है। महिलाओं का कहना है कि रात में ठेका बंद होने के बाद भी लोगों को शराब आसानी से उपलब्ध हो जाती है। शराब पीकर घर पहुंचने वाले लोग परिवार में गाली-गलौज और लड़ाई-झगड़ा करते हैं जिससे महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
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इसी समस्या को लेकर महिलाएं शराब ठेके के सामने एकत्र हुईं और धरना-प्रदर्शन करते हुए ठेके को गांव से हटाने की मांग की। महिलाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर भी नाराजगी जताई। करीब दो घंटे तक चले हंगामे के दौरान मौके पर पुलिस मौजूद रही। पुलिस ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया जिसके बाद सभी महिलाएं अपने घर लौट गईं। प्रदर्शन के दौरान मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा रही।
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मनकी खुर्द गांव में महिलाओं के प्रदर्शन की जानकारी हुई है। स्थानीय पुलिस से बात कर गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।
-शंकर पाल, सहायक आबकारी आयुक्त, प्रवर्तन-2 बांदा