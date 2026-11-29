Hardoi News: फंदे पर लटकता मिला मजदूर का शव
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:19 PM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 11:19 PM IST
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हरदोई। सुरसा थानाक्षेत्र के उम्मरपुरवा में मजदूर का शव रविवार सुबह फंदे पर लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घटना की वजह परिजन नहीं बता पा रहे हैं।
उम्मरपुरवा निवासी जगपाल उर्फ ठाकुर (40) गुरुग्राम में मजदूरी करता था। भाई बालक राम ने बताया कि जगपाल कुछ दिन पहले धान की कटाई के लिए गांव आए था। शनिवार की रात जगपाल घर पर ही था लेकिन इसके बाद कुछ पता नहीं चला। रविवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने गांव के बाहर पूरब दिशा में शहतूत के पेड़ पर गमछे से उसका शव फंदे पर लटका देखा। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के परिवार में पत्नी ज्योति और पुत्र दीपक है।
घटना के समय दोनों गुरुग्राम में ही थे। सूचन पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला खुदकुशी का ही निकला है। परिजन घटना की वजह नहीं बता पा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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उम्मरपुरवा निवासी जगपाल उर्फ ठाकुर (40) गुरुग्राम में मजदूरी करता था। भाई बालक राम ने बताया कि जगपाल कुछ दिन पहले धान की कटाई के लिए गांव आए था। शनिवार की रात जगपाल घर पर ही था लेकिन इसके बाद कुछ पता नहीं चला। रविवार सुबह कुछ ग्रामीणों ने गांव के बाहर पूरब दिशा में शहतूत के पेड़ पर गमछे से उसका शव फंदे पर लटका देखा। ग्रामीणों की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक के परिवार में पत्नी ज्योति और पुत्र दीपक है।
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घटना के समय दोनों गुरुग्राम में ही थे। सूचन पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। थानाध्यक्ष विश्वास शर्मा ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला खुदकुशी का ही निकला है। परिजन घटना की वजह नहीं बता पा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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